Reeleito com o apoio massivo dos bolsonaristas, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PL), tem se aproximado de aliados do presidente Lula (PT). O foco da missão é conseguir emplacar sua tia, a procuradora Marluce Caldas, para a vaga de ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça). O esforço envolve também uma aliança para sua candidatura ao governo ou ao Senado em 2026. JHC escolheu como alvo para aproximação o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que é amigo de longa data de Lula e uma das poucas pessoas no Congresso que têm acesso direto ao presidente.