A blogueira Adriana Rosa de Oliveira, 27, foi morta com três tiros dentro de sua casa na tarde do último sábado (15) em Santa Luzia, interior do Maranhão. O sogro e o marido dela foram presos neste domingo (17) suspeitos do crime. Valdiley Paixão Campos (marido) e o pai dele, conhecido como Antônio do Zico, foram detidos pela Polícia Civil e, na chegada à delegacia da cidade, o marido se limitou a dizer que não foi ele quem matou. Antônio não quis falar.