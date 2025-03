Blogueira morta disse à irmã estar com medo do sogro: 'Guarda esses áudios' Poucas horas antes de ser morta em casa, a blogueira Adriana Rosa de Oliveira, 27, enviou um áudio à irmã afirmando estar com medo do sogro, e fez um pedido: "Guarda esses áudios aí. Deus ao livre aconteceu alguma coisa comigo, tem tu para contar o que foi que aconteceu, quem é o suspeito." Adriana foi morta com três tiros na tarde do último sábado em Santa Luzia (MA), onde morava. Ao chegarem ao local, os policiais acionados para o caso já a encontraram sem vida. Veja o texto completo de Carlos Madeiro