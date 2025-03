A Justiça Eleitoral de Alagoas decidiu cassar o mandato do atual prefeito do município de Piaçabuçu, Rymes Lessa (MDB). Ele foi acusado um candidato adversário nas eleições de 2024 de doar alimentos e 7.000 ovos de páscoa em ano eleitoral e com dinheiro da prefeitura —Lessa foi secretário de Finanças da cidade antes de se candidatar. A decisão é do juiz Lucas Lopes Dória Ferreira, da 13ª Zona Eleitoral de Penedo. A sentença foi assinada no último dia 14, mas só foi divulgada hoje. Ela determina que o segundo colocado nas eleições, Kayro Castro (PP), assuma o cargo de prefeito após os trâmites necessários. O MPE (Ministério Público Eleitoral) opinou pela cassação.