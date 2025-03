Major é condenado a um ano de prisão por 10 anos de assédio sexual na PM-PB A Vara Militar de João Pessoa condenou, no último dia 11, o major Arnaldo Lucena Clemente a um ano de prisão em regime aberto por prática de assédio sexual durante uma década contra uma militar subordinada a ele na PM (Polícia Militar) da Paraíba. Por dez anos, a soldado (hoje cabo) diz que recebeu mensagens de cunho sexual e até visitas em sua casa do militar acusado, que nega todas as acusações. Veja o texto completo de Carlos Madeiro