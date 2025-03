O presidente Lula inaugura hoje a barragem de Oiticica, no município de Jucurutu, no Rio Grande do Norte, pondo fim a uma longa espera de 12 anos entre o início das obras, durante o governo Dilma, até sua conclusão. A obra é complementar à transposição do rio São Francisco e vai receber águas do eixo norte. A ideia inicial era concluir a obra em 2015, mas ela se arrastou entre idas e vindas. Nesse período, a construção recebeu recursos de todos os quatro presidentes que passaram pelo Palácio do Planalto - além de Dilma, Michel Temer (MDB), Jair Bolsonaro (PL) e Lula. Ao todo, foram R$ 813 milhões (em valores atualizados) em investimento, fruto de emendas parlamentares e do OGU (Orçamento Geral da União).