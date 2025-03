A Polícia Civil do Maranhão apurou que uma série de fatos causaram "estranheza" e acabaram colocando Valdiley Paixão Campos, 38, marido da blogueira Adriana Rosa de Oliveira, 27, como principal suspeito do crime ocorrido no sábado, na casa onde eles moravam em Santa Luzia (MA). Segundo o delegado Alison Guimarães, um dos detalhes que mais chamou a atenção foi a reação de Valdiley após a esposa ser baleada. "Quando o crime aconteceu, o marido não prestou socorro, não ligou para o hospital, só se preocupou em acionar a polícia", diz.