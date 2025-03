A área seca do Brasil aumentou 970 mil hectares em dois anos, ou o equivalente ao território da Jamaica, segundo dados do MapBiomas. O crescimento é uma tendência observada desde 2009, segundo a rede de pesquisa, formada por instituições, cientistas e ONGs e que produz mapas e dados sobre o uso do solo no país. O número corresponde a duas vezes a área do Distrito Federal ou 1,3 milhão de campos de futebol.