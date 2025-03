O uso de grande quantidade de água previsto no maior projeto de mineração de urânio do país, em Santa Quitéria (semiárido do Ceará), está sendo apontado por especialistas como um risco ao abastecimento de comunidades que dependem do mesmo reservatório, o Edson Queiroz. O PSQ (projeto Santa Quitéria) vai precisar de 855 mil litros de água por hora, ou cerca de 20,5 milhões por dia e cerca de 600 milhões por mês. No último dia 11, um parecer técnico-científico assinado por 23 especialistas foi apresentado ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) durante audiência pública que debateu o projeto. Ele aponta que os estudos apresentados pelo empreendedor não dão segurança de que a água usada não vai impactar o abastecimento de comunidades e projetos de pequena irrigação no município durante momentos de seca.