Edmilson dos Santos se tornou um cidadão brasileiro registrado. Após 46 anos de vida, ele ganhou nesta quinta-feira (20) seu primeiro —e único— documento: a certidão de nascimento emitida pelo Cartório de Traipu, no sertão alagoano, onde nasceu em 1979. O agricultor mora hoje no povoado Chã do Barro, no vizinho município de Girau do Ponciano (a 153 km de Maceió), onde planta para subsistência em um terreno pertencente ao seu sogro. Nunca foi consultado por um médico (exceto uma vez emergência) ou dentista, nem teve acesso a serviços públicos, por exemplo. "É como se ele não existisse", explica a juíza Natália Cerqueira de Castro, autora da sentença.