CE: Governador do PT destaca 'bandidos' mortos pela PM: 'Que levem a pior' Uma postagem do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), chamou a atenção ontem pela mudança de tom na área de segurança pública para um governo de esquerda: Entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem sempre a pior; nossas Forças de Segurança têm meu apoio. Veja o texto completo de Carlos Madeiro