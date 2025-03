AC: Facção executa mãe após fake news de matar bebê, mas ossada era de cão Uma mulher foi assassinada na tarde desta segunda-feira (24) após ser espancada por um grupo da pessoas no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. Yara Paulino da Silva, 27, foi acusada de ter matado e enterrado o corpo da filha, uma bebê de 2 meses de vida. A "prova" disso seria que a ossada da criança foi achada próxima a casa dela. Entretanto, a informação era uma fake news: após uma perícia técnico-científica da polícia e do IML (Instituto Médico Legal), descobriu-se que a ossada, na verdade, era de um cachorro e nada tinha a ver com a bebê. Veja o texto completo de Carlos Madeiro