Polícia emite alerta para achar bebê de mulher morta após fake news no Acre A Polícia Civil do Acre procura a filha da mulher morta por uma facção em Rio Branco, após uma fake news de que a mãe a teria matado. A história dizia que a ossada da bebê teria sido encontrada quando, na verdade, eram de um cachorro. A polícia investiga os autores do crime. A criança, chamada Cristina Maria, de cerca de três meses, foi registrada como desaparecida na plataforma Amber Alert, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje a bebê era o destaque da página do sistema. Veja o texto completo de Carlos Madeiro