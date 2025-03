O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) manteve a condenação de 3 anos, 10 meses e 18 dias de prisão do ex-vereador de Russas (CE) Francisco Maurício da Silva Martins (PDT), por violência política de gênero contra três deputadas estaduais. A decisão foi dada o último dia 13 pela ministra Isabel Gallotti, relator do processo. Segundo o MPF (Ministério Público Federal), trata-se da primeira condenação do país com base na Lei 14.192/2021, que alterou o Código Eleitoral e tornou crime a violência política de gênero. O então vereador foi acusado de ofender três deputadas estaduais do PT (partido ao qual era filiado) em 2023.