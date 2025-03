O transporte do transformador de 250 toneladas, que tem chamado a atenção pela festa que gerou ao passar por cidades da Paraíba e de Pernambuco, está sendo feito por um conjunto de veículos montado especialmente para o percurso. A viagem de 17 dias exigiu cálculos de peso, distribuição e velocidade nos trechos que percorre. O equipamento vai rodar, ao todo, cerca de 350 km —do Porto de Suape, no Cabo de Santo Agostinho (PE), a Nova Palmeira (PB)— em trajeto que começou no dia 13 e terminará apenas no domingo, dia 30. Por conta do peso, a velocidade média do veículo é de 7 km/h.