A Câmara de Vereadores de Rio Largo, na Grande Maceió, leu supostas cartas de renúncia do prefeito Carlos Gonçalves (PP) e do seu vice, Peterson Henrique (PP), e em seguida deu posse ao presidente da Casa, Rogério Silva (PP), como novo prefeito interino da cidade. Acontece que, minutos depois, ambos afirmaram que as cartas eram falsas e que a leitura foi um "golpe". As duas cartas foram lidas pelo segundo secretário da Câmara, Thiago Vasconcelos (PP), no início da tarde desta segunda-feira (31). Nelas, os supostos renunciantes teriam alegado "questões pessoais" para deixar os cargos. Em seguida, Rogério assinou o termo de posse, fez o juramento e passou a ocupar o cargo de prefeito interino.