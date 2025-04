Justiça anula falsa renúncia de prefeito lida pela Câmara na Grande Maceió O juiz Guilherme Bubolz Bohm, da 1ª Vara de Rio Largo, suspendeu nesta terça-feira (1º) um ato da Câmara de Vereadores em que foram lidas cartas falsas de renúncia do prefeito, Carlos Gonçalves (PP), e do vice, Peterson Henrique (PP). Ontem, o presidente da Câmara, Rogério Silva (PP), tomou posse como prefeito de forma interina em uma sessão extraordinária. Entretanto, as cartas de renúncia aceitas eram falsas, segundo alegaram Carlos e Peterson em seguida. Veja o texto completo de Carlos Madeiro