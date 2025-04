O prefeito do Recife, João Campos (PSB), conseguiu na Justiça obrigar o posto de gasolina João Campos, no bairro de Boa Viagem, a mudar de nome. A decisão, em primeira instância, está sendo contestada pelo empreendimento, que acionou o TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) alegando que não há ilegalidade no uso da marca. A decisão a favor do prefeito foi dada em 27 de fevereiro pelo juiz Damião Severiano de Sousa, da 26ª Vara Cível da Comarca de Recife. Nela, o magistrado cita que o único sócio da empresa é Paulo João de Moura, o que não justificaria o uso do sobrenome Campos.