Prefeitura no MA faz festa para mulheres com gogo boy: 'Empoderamento' Um evento em celebração ao mês da mulher virou caso de polícia na cidade de Coelho Neto (MA). No último sábado (29), uma festa promovida pela prefeitura teve a presença de pelo menos um gogo boy, que participou tirando a roupa e simulando cena de sexo. O slogan da festa foi: "Alegria, empoderamento e entretenimento". O caso gerou grande repercussão na cidade por ser uma festa promovida pelo poder público. A delegacia de Coelho Neto abriu um inquérito para apurar o caso e investigar se havia menores de 18 anos no local. Veja o texto completo de Carlos Madeiro