Juíza barra nomeação de filha do presidente da Assembleia em vaga do TCE-PB A juíza Virgínia Fernandes Aguiar, da 5ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, suspendeu nesta quinta-feira a nomeação de Alanna Galdino, 38, que é filha do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), para assumir o cargo de conselheira do TCE (Tribunal de Contas do Estado). A magistrada acolheu argumento de uma ação popular proposta por Claudio Chaves Costa, ex-prefeito do município de Pocinhos, e concedeu uma tutela de urgência para sustar os efeitos do decreto que governamental que a indicou para o cargo vitalício. Veja o texto completo de Carlos Madeiro