Justiça veta cota e manda UFBA nomear professora branca no lugar de negra A UFBA (Universidade Federal da Bahia) foi obrigada a contratar uma professora branca aprovada no concurso de professor substituto de canto lírico, em vez de uma negra já nomeada e ensinando na instituição, classificada pelas cotas raciais. A decisão do juiz Cristiano Miranda de Santana, da 10ª Vara Federal Cível da Bahia, é de 17 de dezembro de 2024, mas o caso só foi divulgado em nota da instituição neste domingo. O caso gerou revolta de entidades. Veja o texto completo de Carlos Madeiro