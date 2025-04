Depois de causar polêmica por conta da falta de semelhança com a imagem original, o governo do Ceará anunciou que vai refazer a estátua da Menina Benigna, em Santana do Cariri (a 308 km de Fortaleza). A jovem é a primeira cearense beatificada pelo Vaticano, em 2022. A obra fica no distrito de Inhumas, onde ela foi morta aos 13 anos. A imagem está pronta desde julho de 2024, mas ainda não foi inaugurada devido às críticas e piadas de moradores. Ela inclui um complexo que custou, em valores atuais, cerca de R$ 15 milhões.