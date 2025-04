A soldado Mayara Kelly Gomes foi punida em sindicância da PM-CE (Polícia Militar do Ceará) com dois dias de prisão administrativa por ter publicado dois vídeos em sua conta do Instagram, em abril e junho de 2023. Nas postagens, ela aparece lavando uma viatura e ensinando a fazer um torniquete. A condenação foi assinada em 26 de março pelo subcomandante da PM-CE, coronel Vandicles Sérgio de Oliveira Júnior. Ele considerou que a soldado cometeu ilegalidade pela "utilização do fardamento oficial, bem como a exposição de viaturas e demais elementos característicos da atividade policial militar sem a devida autorização". Para Oliveira Júnior, ela praticou "atos contrários aos valores militares" e deve ser punida por "violação dos deveres militares".