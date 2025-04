O Brasil é um dos poucos países da Américas do Sul que viu a taxa de mortalidade materna estagnar no século 21. O dado consta no relatório "Tendências 2000-2023" da OMS (Organização Mundial de Saúde), que aponta estimativas globais e nacionais. O documento foi divulgado anteontem. De acordo com o estudo (leia a íntegra, em inglês), houve uma queda global de 40% nas mortes maternas nesse período de 23 anos —o que é atribuído, em grande parte, à melhoria do acesso a serviços essenciais de saúde.