O ex-agente penitenciário Albino Santos de Lima, 42, senta hoje no banco dos réus para ser julgado no primeiro de 10 processos que responde por assassinatos praticados em Maceió. A pedido da Justiça, o júri popular do serial killer de Alagoas, como ficou conhecido, terá reforço policial devido à comoção popular gerada pelos casos. Albino é acusado de 18 assassinatos na capital alagoana entre 2019 e 2024, alguns ainda sem denúncia por parte do MP-AL (Ministério Público de Alagoas). Ele está preso desde setembro do ano passado pelos crimes que confessou à polícia. O caso corre na 8ª Vara Criminal da Capital/Tribunal do Júri