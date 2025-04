Serial killer pega 37 anos de prisão em primeiro júri por mortes em Maceió O ex-agente penitenciário Albino Santos de Lima, 42, foi condenado hoje em júri popular a 37 anos de prisão, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado pela morte de Emerson Wagner da Silva e pela tentativa de assassinato de um amigo dele. O caso ocorreu no dia 21 de junho de 2024, no bairro da Ponta Grossa, em Maceió. Albino está preso desde setembro do ano passado pelos crimes que, segundo a polícia, ele confessou. Veja o texto completo de Carlos Madeiro