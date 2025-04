A PRF (Polícia Rodoviária Federal) abriu investigação e retirou a conta no Instagram da superintendência do Rio Grande do Norte, após um servidor publicar um comentário contra o presidente Lula e elogiando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O comentário foi feito na noite de sábado em um perfil de notícias local e disse "Bolsonaro doente juta [SIC] mais gente que Lula são e inaugurando obra". A página da PRF no RN foi tirada do ar hoje.