CV cobra R$ 30 mil e ameaça comerciantes no Ceará: 'Encher a cara de bala' Integrantes do CV (Comando Vermelho) no Ceará foram denunciados pelas promotorias de Combate às Organizações Criminosas por extorquir comerciantes de Fortaleza. Criminosos exigiam o pagamento de uma "taxa" à facção para não serem mortos ou terem lojas incendiadas. A investigação foi feita pela Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas), que abriu inquérito em novembro de 2023 após receber a denúncia de um comerciante que estava sendo extorquido. O lojista chegou a ter o empreendimento, localizado no centro da cidade, atacado com fogo. Veja o texto completo de Carlos Madeiro