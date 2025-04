O advogado João Francisco de Assis Neto, 47, foi preso em flagrante na noite de ontem suspeito de agredir a companheira dentro do apartamento dele, no bairro da Jatiúca, orla de Maceió. João Neto, como é chamado, é famoso nas redes sociais e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. A vítima, uma mulher de 25 anos, afirmou ter sido agredida pelo advogado e relatou à polícia que ele a derrubou com um empurrão. Ela caiu e, ao bater o queixo no chão, teve um corte profundo e precisou ser levada para o hospital. Após receber atendimento, ela foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência.