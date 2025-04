Depois de três anos e dois meses de espera pelo julgamento, a soldado da PM-PE (Polícia Militar de Pernambuco), Mirella Virgínia Luiz da Silva, 26, foi absolvida da ação penal militar por publicar um vídeo em setembro de 2021 falando sobre o adoecimento mental e falta de apoio da corporação. A repercussão do vídeo resultou em sindicância e na indicação de expulsão pela Corregedoria da PM-PE. A expulsão foi consumada e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 1º de setembro de 2023, assinada pela então secretária de Defesa Social Carla Patrícia Cunha. Ela apontou crime militar de "crítica indevida" e argumentou que o vídeo "gerou uma repercussão negativa no seio da tropa".