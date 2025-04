A mãe da menina Ana Beatriz, Eduarda Silva de Oliveira, 22, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Alagoas hoje, suspeita de matar e ocultar o corpo da recém-nascida na última sexta-feira (11), que tinha 14 dias de vida. A decisão foi do juiz que presidiu a audiência de custódia, Antônio Iris da Costa Júnior. Eduarda havia sido presa em flagrante ontem após confessar à polícia que matou a recém-nascida e indicar o local estava o corpo foi escondido em um armário de produtos de limpeza localizado no quintal da casa dela, em Novo Lino (AL). A polícia ainda aguarda a conclusão e resultados das perícias no local e no corpo da criança.