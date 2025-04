O MP-CE (Ministério Público do Ceará) entrou com recurso para anular um júri popular realizado no último dia quatro e que condenou por homicídio culposo (sem intenção) um homem acusado de matar a esposa com dois tiros dentro de casa em Juazeiro do Norte, em fevereiro de 2024. Ele pegou um ano e três meses de prisão em regime aberto. Segundo o recurso da 2ª Promotoria de Justiça de Barbalha, a decisão dos jurados "foi manifestamente contrária à prova dos autos" e o caso se tratou, na verdade, de feminicídio (que prevê prisão de 20 a 40 anos). O pedido será analisado pelo TJ-CE (Tribunal de Justiça do Ceará), que pode determinar ou não a realização de um novo julgamento.