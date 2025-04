O governo Lula concederá a um ente privado as tarefas de operação, manutenção e ampliação da oferta de água da transposição do rio São Francisco. A inédita PPP (parceria público-privada) tem edital previsto para ser lançado em agosto, com leilão marcado para o mês de novembro. A ideia é que a iniciativa privada atue de 2026 a 2042. A inclusão do PISF (Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional) no PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) foi feita por decreto do então presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2019. Entretanto, sem estudos do modelo, a ideia só avançou a partir de 2023.