Bebê de 8 meses morre e mulher está na UTI após suspeita de açaí envenenado Um bebê morreu e uma mulher foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após consumirem um açaí na zona oeste de Natal. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga suposto envenenamento. O caso ocorreu na última semana, mas só foi revelado ontem à noite. Segundo a denúncia de um dos filhos da vítima, Geisa de Cássia Tenório Silva, 50, recebeu duas encomendas, nos dias 14 e 15, de açaí com granola. O alimento foi dado por um entregador e enviado por uma pessoa anônima. O resto desse material está sendo analisado pelo Itep (Instituto Técnico-Científico de Perícia) Veja o texto completo de Carlos Madeiro