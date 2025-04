Collor está em sala especial da PF em Maceió e aguarda decisão do STF O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi detido na madrugada de hoje quando estava tentando embarcar de Maceió para Brasília. Segundo sua defesa, Collor tinha passagem comprada para a capital federal para se apresentar voluntariamente para cumprimento da pena imposta pelo STF. Não houve resistência à prisão, que ocorreu por volta das 4h, e Collor foi levado para uma sala especial da superintendência da PF (Polícia Federal) no bairro do Jaraguá, em Maceió. Por ter ocorrido na madrugada, não houve qualquer tumulto ou presença de jornalistas para fazer imagens da sua chegada. Veja o texto completo de Carlos Madeiro