A ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes é um novo capítulo também da queda de braço que o ex-presidente Fernando Collor trava contra a TV Globo desde o final de 2023. A emissora carioca tenta fazer valer o fim do contrato com TV Gazeta, mas decisões do judiciário alagoano obrigaram a Globo a renovar com a empresa de Collor por cinco anos.

O caso está em grau recurso final no STJ (Superior Tribunal de Justiça), com definição prevista para ainda este semestre. A emissora do ex-presidente alegou no juizado que corre a recuperação judicial das empresas que a TV iria à falência se perdesse a marca da emissora carioca, por isso pediu a renovação compulsória.