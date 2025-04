Um áudio enviado pelo advogado João Neto, preso por agressão em Maceió no último dia 14, mostra que ele já havia a mandado a sua companheira sair de casa, além de a tratar com ofensas machistas. A mensagem consta no inquérito policial finalizado nesta quarta-feira (23) e que, segundo a polícia, ajudou a atestar as práticas de violência doméstica. João Neto foi inidiciado por "lesão corporal praticada contra a mulher por razão da condição do sexo feminino" e está preso desde o dia da agressão. O áudio citado acima é apenas um dos que a vítima denunciou e foram inclusos no relatório enviado ao MP-AL (Ministério Público de Alagoas), que vai decidir se denuncia ou não o suspeito.