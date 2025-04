A cantora Irma Ferreira Santos voltará a dar aulas amanhã na Escola de Música da UFBA (Universidade Federal da Bahia). Ela está no centro de uma disputa judicial, que a retirou do cargo no início do mês para dar sua vaga a uma pessoa branca, após decisão da Justiça Federal que vetou o critério de cota racial para a única vaga de canto lírico. Em meio à disputa —há um recurso da UFBA no TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região)—, a universidade afirma que "identificou a possibilidade de readmissão excepcional" para um período inicial de um ano.