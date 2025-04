Collor está em 'solitária' com ar-condicionado e banheiro em Alagoas O ex-presidente Fernando Collor será sendo mantido isolado de outros presos, em uma sala que era usada pelo diretor do presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió, que foi adaptada às pressas para receber o agora reeducando. O local, segundo apurou o UOL, recebeu uma cama e tem ar condicionado e banheiro privativo, mas sem "maiores confortos". Essa sala em que está detido o ex-presidente dá acesso a uma área privativa, onde fica uma pequena horta do presídio, onde ele pode tomar banho de sol diariamente sem contato com mais ninguém. Veja o texto completo de Carlos Madeiro