Comandante da PM no interior do AM agride mulheres e é afastado; assista O tenente Deivison de Oliveira Bento, comandante do 2º Pelotão da PM-AM (Polícia Militar do Amazonas) da cidade de Novo Aripuanã, foi filmado agredindo duas mulheres nas proximidades de um bar do município na madrugada de ontem (27). No momento, ele estava de folga. Um vídeos divulgados nas redes sociais mostra uma das agressões, em que o militar empurra violentamente uma mulher que estava de braços cruzados. Em outro vídeo, outra mulher aparece aparentemente desacordada após ter sido agredida. As imagens causaram indignação de populares e até do prefeito da cidade, que classificou o militar como covarde. Veja o texto completo de Carlos Madeiro