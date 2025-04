Erguido em 1991 por cerca de R$ 57 milhões (em valores atualizados), o papódromo de Maceió sofre os efeitos da falta de manutenção, que já o fez perder parte da estrutura metálica. O local foi idealizado para receber o papa João Paulo 2º na visita de 19 de outubro de 1991, única vez que um pontífice esteve em Alagoas. A obra foi feita por ordem do então presidente Fernando Collor, que escolheu o local: ao lado do conjunto habitacional Virgem dos Pobres, uma das marcas da sua gestão no governo do estado (1987 a 1989).