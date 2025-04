A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Salvador abriu uma investigação para apurar a morte de um bebê de apenas 2 meses após tomar vacinas em um posto de saúde. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (28) na unidade de Saúde da Família Aristides Maltês, no bairro de São Cristóvão. No local, o bebê tomou as vacinas rotavírus, por via oral, e pneumocócica e pentavalente, por meio injetável. Segundo a pasta, o recém-nascido passou mal logo após a imunização.