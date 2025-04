A Justiça da Paraíba apura denúncias de que juízes estariam "maquiando" processos para aumentar as taxas de produtividade, principal critério usado para promoção por merecimento. A Corregedoria-Geral de Justiça do estado está realizando uma inspeção em processos dos candidatos ao cargo de desembargador do TJ (Tribunal de Justiça). A denúncia foi apresentada pelo desembargador Aluízio Bezerra Filho, durante reunião do Conselho da Magistratura em 19 de março (vídeo acima). A apuração começou em 3 de abril, com prazo de 30 dias para recebimento dos dados.