Professor de canto é investigado por oferecer chá com sêmen a alunas no TO Preso desde a última sexta-feira, o professor de canto Hallan Richard Morais, 26, está sendo investigado por tentativa de violação sexual. Ele teria oferecido um chá com seu próprio sêmen a alunas no Distrito de Luzimangues, em Porto Nacional (TO). Segundo o relato de duas vítimas que procuraram a polícia, ele abordava mulheres se apresentando como professor de canto. Antes do início da aula, ele oferecia um líquido às alunas para supostamente "melhorar o desempenho das cordas vocais". Veja o texto completo de Carlos Madeiro