Novo megaparque aquático acumula acidentes com fraturas e traumatismo em PE Uma série de acidentes que deixou visitantes feridos levou a polícia a abrir uma investigação contra o parque aquático Acquaventura, localizado à beira-mar da praia de Carneiros, no município de Tamandaré (PE). O megaempreendimento foi inaugurado em 25 de abril, custou cerca de R$ 140 milhões e tem como principal atração uma montanha russa aquática —a segunda do país, depois da primeira em Olímpia (SP). Nos dez primeiros dias de funcionamento, visitantes foram às redes sociais e denunciaram os casos, que rapidamente ganharam repercussão. Além dos casos citados na página do empreendimento, a coluna contabilizou ao menos cinco acidentes, com oito pessoas feridas, e casos de traumatismo craniano e fraturas —uma delas precisou de cirurgia. Veja o texto completo de Carlos Madeiro