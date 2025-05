MP aciona bombeiros e prefeitura após acidentes em parque aquático de PE O MP-PE (Ministério Público de Pernambuco) instaurou um procedimento ontem para apurar os acidentes ocorridos no parque aquático Acquaventura, localizado na praia de Carneiros, no município de Tamandaré. Nos primeiros 10 dias de funcionamento, foram registrados ao menos cinco acidentes, com sete pessoas feridas, algumas delas com fraturas e traumatismo craniano. Veja o texto completo de Carlos Madeiro