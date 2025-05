Credores vão à Justiça para afastar Collor do controle de empresas em AL O ex-presidente Fernando Collor foi alvo de um pedido na Justiça para que seja afastado de suas funções na OAM (Organização Arnon de Mello), grupo de comunicação do qual ele é dono e que inclui a afiliada da TV Globo em Alagoas, além de jornal, sites, rádios, outra emissora de TV e gráfica. O pedido, feito por credores com débitos inscritos na recuperação judicial da OAM, também mira o diretor-executivo, Luís Amorim. Os dois foram condenados na ação penal 1025 julgada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Veja o texto completo de Carlos Madeiro