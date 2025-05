Facção expulsa famílias do Minha Casa, Minha Vida para QG do crime no Piauí Imóveis construídos pelo programa Minha Casa, Minha Vida e cedidos a pessoas da baixa renda foram tomados em Teresina pela facção Bonde dos 40. O grupo criminoso, que tem o PCC como maior rival, expulsou moradores de ao menos 30 apartamentos e instalou um um QG no conjunto habitacional Torquato Neto, na zona sul da capital, ao longo dos últimos meses. Vinte pessoas foram presas ontem no local por uma megaoperação realizada pelas polícias Civil e Militar do Piauí, com apoio da Guarda Municipal de Teresina, para retomada desses imóveis. Armas e munições foram apreendias. Veja o texto completo de Carlos Madeiro