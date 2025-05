O juiz Magno Gomes de Oliveira, da 54ª Zona Eleitoral do Ceará, cassou o mandato do prefeito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB); e do seu vice, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro (PP), por prática de abuso de poder político e econômico, além de coação de eleitores na campanha do ano passado. A sentença foi dada na última quarta (7) e condenou os dois pela relação com a facção CV (Comando Vermelho), que teria atuado diretamente a favor da chapa em 2024. A polícia afirma que Braguinha deu carro de luxo a um líder do CV, levado do Ceará para o Rio de Janeiro, como forma de pagamento pelos "serviços" da facção na eleição.