O MPF (Ministério Público Federal) da Paraíba denunciou sete pessoas, entre servidores públicos e empresários, por fraude na contratação de uma construtora para restauração de avenidas no município de Patos, cidade governada por Nabor Wanderley (Republicanos), pai do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos). Nenhum dos dois, porém, está entre os denunciados. O projeto foi financiado com recursos federais do MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) no valor total de R$ 5 milhões. A restauração contou com recursos de emenda de relator do deputado Hugo Motta, como informou a colunista Natália Portinari.